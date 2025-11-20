Zur Tineco Black Week 2025 wird die dunkle Jahreszeit strahlend sauber. Haushalte können sich auf smarte Reinigungslösungen zu exklusiven Sonderpreisen freuen, denn Tineco legt noch attraktive Deals nach: Im Fokus stehen die Top-Modelle FLOOR ONE S9 Artist, FLOOR ONE S7 Stretch Steam, FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, PURE ONE S70 und der intelligente CARPET ONE Cruiser auf Amazon.

Mit über 23 Millionen zufriedenen Kunden* weltweit verbindet Tineco modernste Technologie, elegantes Design und praktische Alltagstauglichkeit und verwandelt die Hausarbeit in ein komfortables und stilvolles Erlebnis. Als weltweit führende Marke für Nass- und Trockenstaubsauger im Haushalt für drei aufeinanderfolgende Jahre** setzt Tineco weiterhin neue Maßstäbe in der modernen Haushaltsreinigung mit Angeboten für alle, die ihren Alltag spürbar erleichtern möchten.

Die Black Week Deals vom 20.11. bis 01.12. auf Amazon und im Tineco Store im Überblick:

FLOOR ONE S9 Artist für 489€ (UVP 799€)

für 489€ (UVP 799€) FLOOR ONE S7 Stretch Steam für 549€ (UVP 699€)

für 549€ (UVP 699€) FLOOR ONE S7 Stretch Ultra für 309€ (UVP 599€)

für 309€ (UVP 599€) PURE ONE S70 für 349€ (UVP 499€)

für 349€ (UVP 499€) CARPET ONE Cruiser für 499€ (UVP 699€)

Extra sparen: Mit dem Rabattcode TINBF25DE erhalten Kunden zusätzlich zum Black Week Aktionspreis bis zu 6 Nachlass.

FLOOR ONE S9 Artist: Wenn Design auf Reinigungskraft trifft

Der FLOOR ONE S9 Artist kombiniert elegantes Design mit intelligenter Reinigungstechnologie für höchste Ansprüche. Mit iLoop-Sensorik, starker Saugleistung und LED-Display bietet er präzise Kontrolle und einfache Handhabung. Die SmoothDrive-Technologie und das 85 °C FlashDry-Selbstreinigungssystem sorgen für flexible Bewegung, Komfort und maximale Hygiene.

Der FLOOR ONE S9 Artist ist anlässlich der Black Week für nur 489 EUR bei Amazon und im Tineco Store erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 39 Prozent.

FLOOR ONE S7 Stretch Steam: Reinigung mit Stil und Dampf-Power

Der FLOOR ONE S7 Stretch Steam vereint kraftvolle, chemiefreie Dampfreinigung mit intelligenter iLoop-Sensorik, 180°-Lay-Flat-Mechanismus und automatischer Selbstreinigung in einem eleganten, effizienten All-in-one-Design.

Zur Black Week auf Amazon und im Tineco Store gibt es den FLOOR ONE S7 Stretch Steam für 549 EUR. Das ist eine Ersparnis von 21 Prozent.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: Leicht, flexible, leistungsstark

Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra vereint moderne Technologie mit maximaler Flexibilität. Dank seines leichten Designs lässt er sich mühelos handhaben, während seine leistungsstarke Funktionalität jede Aufgabe effizient meistert. Ob anspruchsvolle Oberflächen oder enge Bereiche der S7 Stretch Ultra passt sich jeder Situation an und sorgt für ein makelloses Ergebnis. Die perfekte Kombination aus Beweglichkeit, Stärke und Präzision.

Den FLOOR ONE S7 Stretch Ultra gibt es zur Black Week auf Amazon und im Tineco Store für nur 309 EUR. Das ist eine Ersparnis von 48 Prozent.

PURE ONE S70: Kabelloses Staubsaugen mit Stil

Der PURE ONE S70 kombiniert starke Saugleistung, kabellose Flexibilität und intelligentes Sensorsystem für energieeffiziente, gründliche Reinigung großer Wohnflächen, während sein elegantes Design und LED-Display Komfort und Stil vereinen.

Zur Amazon und im Tineco Store Black Week gibt es die PURE ONE S70 für 349 EUR. Das ist eine Ersparnis 30 Prozent.

CARPET ONE Cruiser: Perfekte Frische für Teppiche und Polster

Der CARPET ONE Cruiser sorgt dank Heißwasser-Technologie, starker Saugkraft und intelligenter Steuerung für gründliche Tiefenreinigung von Teppichen und Polstern, während SmoothPower- und FlashDry-Technologien mühelose Handhabung und schnelle Einsatzbereitschaft gewährleisten.

Der CARPET ONE Cruiser kostet zur Black Week auf Amazon und im Tineco Store nur 499 EUR. Das ist eine Ersparnis von 29 Prozent.

*Daten aus den offiziellen Nettoumsatzaufzeichnungen von Tineco (Jan. 2020 Okt. 2025). Tineco behält sich die endgültige Auslegung vor.

**Quelle: Euromonitor International Co., Ltd.; basierend auf dem globalen Einzelhandelsabsatz von Nass- und Trockenstaubsaugern der Marke in den Jahren 2022, 2023 und 2024.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

