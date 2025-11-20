Bern (ots) -Mit dem Projekt "Jeunes Talents Noël" bringt die nationale Gruppe "Musique & Culture" der SRG vier renommierte Jugendchöre aus den verschiedenen Landesteilen zusammen. Der Höhepunkt des Projekts ist das gemeinsame Adventskonzert am 30. November 2025 in Lugano. Dort wird ein Chorstück uraufgeführt, das von den Schweizer Musiker:innen Heidi Happy und Valentin Villard eigens für das Projekt komponiert wurde.Bereits zum vierten Mal organisiert die SRG ein nationales Projekt zur Talentförderung im Bereich Klassik und Jazz. Dieses Jahr bringt "Jeunes Talents Noël" vier renommierte Jugendchöre aus allen Sprachregionen der Schweiz zusammen: den Bündner Jugendchor, die Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn, den Chor der Schola de Sion und den Coro Calicantus aus Locarno. Mit von der Partie sind auch die Schweizer Musikerin Heidi Happy und der Schweizer Musiker Valentin Villard, die ein Chorstück für diesen Anlass im Auftrag der SRG komponiert haben - sie schrieb den Text, er die Musik. Mit "Allegria, pace, Glück, amour" entstand ein zeitgemässes Weihnachtslied in vier Sprachen, das die Lebenswelt der jungen Gesangstalente einbezieht: Die Texterin und der Komponist haben die ausgewählten Jugendchöre persönlich getroffen und diese Eindrücke in die Komposition einfliessen lassen."Es war für mich spannend, aus der Heidi-Happy-Welt auszubrechen und mich mit Menschen auszutauschen, die einen anderen Zugang zur Musik haben. Dass ich etwas zur Sensibilisierung und Erhaltung der vier Landessprachen beitragen konnte, bedeutet mir viel." (Heidi Happy)"Ich wollte etwas Leichteres und Verbindendes, ohne jedoch zu einer einfachen Lösung zu greifen: eine etwas introvertierte Strophe, die dennoch leuchtende Akzente setzt und in einen Refrain übergeht, der tanzbar, prägnant und energiegeladen ist." (Valentin Villard)Die rund 120 jungen Sänger:innen der vier Jugendchöre trafen sich Anfang September 2025 im Rahmen der "Schubertiade RTS Espace 2", wo sie das Chorstück zum ersten Mal gemeinsam anstimmten.Höhepunkt des Chorprojekts wird das gemeinsame Adventskonzert am 30. November 2025 im Auditorio Stelio Molo von RSI in Lugano sein. Auf dem Programm stehen neben der Uraufführung des mehrsprachigen Auftragswerks der SRG weitere Weihnachts- und Winterlieder sowie typische Lieder aus den Sprachregionen.Mit "Jeunes Talents Noël" engagiert sich die SRG erneut für junge Schweizer Musiktalente und stärkt den überregionalen Zusammenhalt. Das Konzert in Lugano wird landesweit im Fernsehen und Radio übertragen.Fernsehübertragungen:- 5. Dezember 2025 ab 10.30 Uhr auf RSI LA 1 in der Sendung "Paganini"- 14. Dezember 2025 um 18.15 Uhr auf SRF 1- 21. Dezember 2025 um 17.00 Uhr auf RTS 1Radiosendungen:- Live am 30. November 2025 um 15.00 Uhr auf RSI Rete Due- 14. Dezember 2025 um 14.00 Uhr auf Radio RTR- 14. Dezember 2025 um 16.00 Uhr auf SRF 2 Kultur und RTS Espace 2Online: Das Konzert wird auch auf Play RSI (https://www.rsi.ch/play/), Play RTR, Play RTS (https://www.rts.ch/play), Play SRF (https://www.srf.ch/play) und Play Suisse (https://www.playsuisse.ch/de) verfügbar sein.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRGianna BlumTel. 058 136 21 21medienstelle.srg@srgssr.chProjektleiterin "Jeunes Talents Noël"Barbara GysiTel. 058 135 02 55barbara.gysi@srf.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100936732