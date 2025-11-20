EQS-News: GBC AG
Die GBC AG und Apaton Finance GmbH laden herzlich zur Teilnahme am 17. International Investment Forum (IIF) am 3. Dezember 2025 ein. Das digitale Format bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Europa, Nordamerika und Asien und schafft damit eine effiziente Möglichkeit, sich schnell und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen und Zukunftsstrategien zu informieren.
Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung globaler Kapitalmarktkommunikation betont Manuel Hölzle, CEO der GBC AG, dass das IIF inzwischen zu einer festen Größe geworden ist: Die 17. Ausgabe zeigt erneut, wie wichtig effiziente digitale Formate sind, um Unternehmen und Investoren weltweit zusammenzubringen. Mit unserem starken internationalen Line-up bieten wir erneut wertvolle Einblicke in zentrale Wachstumsmärkte., erklärt Hölzle.
Auch Mario Hose, CEO der Apaton Finance GmbH, hebt den Nutzen der Veranstaltung hervor und unterstreicht die Stärke des Formats: Das IIF steht für direkten, transparenten und zeitzonenunabhängigen Dialog. Auch die 17. Ausgabe bringt Investoren und internationale Unternehmen aus Zukunftsmärkten wie Energie, Technologie, Mining oder Crypto in einem kompakten Format zusammen. Wir freuen uns, ein starkes, globales Unternehmensfeld präsentieren zu können., erklärt Hose.
Die präsentierenden Unternehmen stammen aus zukunftsweisenden Bereichen wie:
Teilnehmende Unternehmen der 17. IIF
- MS Industrie AG - Deutschland
ISIN: DE0005855183
- coinIX GmbH & Co. KGaA - Deutschland
ISIN: DE000A2LQ1G5
- Instone Real Estate Group SE - Deutschland
ISIN: DE000A2NBX80
- ISA International School Augsburg AG - Deutschland
ISIN: DE000A2AA1Q5
- UMT United Mobility Technology AG - Deutschland
ISIN: DE000A40ZVU2
- Planethic Group AG - Deutschland
ISIN: DE000A3E5ED2
- VIDAC Pharma Holding Plc - UK / Israel
ISIN: GB00BM9XQ619
- dynaCERT Inc. - Kanada
ISIN: CA26780A1084
- Globex Mining Enterprises Inc. - Kanada
ISIN: CA3799005093
- Almonty Industries Inc. - Kanada
ISIN: CA0203987072
- Power Metallic Mines Inc. - Kanada
ISIN: CA73929R1055
- Formation Metals Inc. - Kanada
ISIN: CA34638F1053
- Laurion Mineral Exploration Inc. - Kanada
ISIN: CA5193221010
- BioNxt Solutions Inc. - Kanada
ISIN: CA0909741062
Weitere Informationen & Anmeldung
Das vollständige Programm wird zeitnah unter folgendem Link veröffentlicht:
https://ii-forum.com/
