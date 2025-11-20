Köln (ots) -- Aktionstag soll auf das vielfach tabuisierte Thema "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam machen- Themenschwerpunkt findet am Donnerstag, den 20. November 2025, auf bild.de statt- CEO Tobias von Mäßenhausen: "Wir möchten Frauen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützen."ROLAND Rechtsschutz unterstützt den von der BILD-Zeitung geplanten Themenschwerpunkt, der auf das vielfach tabuisierte Thema "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam macht. Der Aktionstag findet am Donnerstag, den 20. November 2025, auf bild.de statt. Ziel ist es, betroffenen Frauen eine Stimme zu geben, strukturelle Probleme im (Rechts-)System kritisch zu beleuchten und auf konkrete Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Als Kooperationspartner steuert ROLAND Rechtsschutz für diesen guten Zweck seine gebührenfreie Hilfs-Beratung für Opfer von häuslicher Gewalt bei. "Ich bin dankbar dafür, dass wir mit unserer kostenfreien Hilfs-Hotline einen Beitrag leisten können, um Frauen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in dieser schwierigen Lebenslage zu unterstützen. Jede Frau, die hierdurch einen Weg aus der Gewaltspirale findet, zählt", so Tobias von Mäßenhausen, CEO von ROLAND Rechtsschutz sowie Schirmherr dieser Aktion und der dauerhaften Hilfshotline.So funktioniert die kostenfreie RechtsberatungOpfer von häuslicher Gewalt können sich an die Telefonnummer 0221 8277-4566 wenden. Anlässlich der BILD-Aktion wurde der Beratungszeitraum einmalig um zwei Stunden verlängert: von 8 Uhr bis 22 Uhr (statt normalerweise 20 Uhr). Rechtliche Fragen, die Opfer haben können, betreffen zum Beispiel das Sorgerecht, die Wohnsituation, das Stellen einer Strafanzeige oder das Erwirken von Unterlassungsverfügungen. Anrufer erhalten direkt am Telefon eine persönliche rechtliche Erstberatung und erfahren, welche Möglichkeiten sie in ihrem (Rechts-)Fall haben. Die Beratung erfolgt durch spezialisierte Anwälte und ist anonym, vertraulich und für Anrufer kostenlos. Für die Kosten der durchgeführten Rechtsberatungen kommt ROLAND auf.Dauerhaftes rechtliches Beratungsangebot für Opfer von häuslicher GewaltDie Hilfs-Hotline von ROLAND Rechtsschutz für Opfer von häuslicher Gewalt ist seit November 2024 ganzjährig geschaltet und steht auch außerhalb der BILD-Initiative zur Verfügung. Dauerhaft ist die Telefonnummer 0221 8277-4566 von Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 20 Uhr erreichbar (außer an bundeseinheitlichen Feiertagen). "Uns ist wichtig, dass das Angebot möglichst vielen Opfern von Gewalt offensteht. Deshalb kann jede Frau die kostenlose Rechtsberatung in Anspruch nehmen, egal, ob sie Kundin bei uns ist oder nicht", betont von Mäßenhausen. Die kostenfreie Rechtsberatung steht also auch Nicht-ROLAND-Kunden offen. Weitere Informationen zur dauerhaften Hilfs-Hotline gibt es auf der Webseite "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen (https://www.roland-rechtsschutz.de/lps/orange-week/)" von ROLAND Rechtsschutz.Über ROLAND RechtsschutzDie ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz und seit mehr als 65 Jahren tätig. Mit einem Marktanteil von rund zehn Prozent gehört ROLAND Rechtsschutz zu den führenden deutschen Rechtsschutz-Versicherern. Dank der modularen Produktstruktur können sich Privat-, Firmen- und Industriekunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen. Als zuverlässiger Partner berät das Unternehmen nicht nur im klassischen Rechtsfall, sondern unterstützt auch aktiv bei nachhaltigen Konfliktlösungen.ROLAND Rechtsschutz - mit Stammsitz in Köln - hat Niederlassungen in Österreich und Italien. Das Leistungsportfolio der ROLAND-Gruppe wird durch die Tochtergesellschaften ROLAND Schutzbrief, ROLAND Assistance, ROLAND AssistancePartner, Assistance Partner Services und Jurpartner Services ergänzt. Im Jahr 2024 hatte die ROLAND-Gruppe über alle Gesellschaften hinweg Bruttobeitragseinnahmen und Umsatzerlöse in Höhe von 710 Millionen Euro sowie insgesamt 1.396 Mitarbeitende. Weitere Informationen zu ROLAND Rechtsschutz gibt es im Internet unter www.roland-rechtsschutz.de.Pressekontakt:Pressestelle ROLAND-Gruppe - Deutz-Kalker Str. 46 - 50679 Köln -www.roland-gruppe.de - Nadine Sieren - Telefon: 0221 8277-1480 -presse@roland-gruppe.deOriginal-Content von: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82277/6162530