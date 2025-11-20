RENK's CMD 2025 bekräftigte eine solide langfristige Perspektive. Die Umsatzprognose für 2030 von 2,8-3,2 Milliarden Euro (ohne M&A) erscheint erreichbar, jedoch preist der Markt bereits das obere Ende ein. Unsere Schätzung von 3 Milliarden Euro reflektiert den strukturellen Wandel hin zu mehr Boxer-Panzern, wobei RENK nur 1/15 des Wertes von Kettenfahrzeugen erfasst, und hält uns vorsichtiger als den Konsens. Wir erwarten nun auch, dass der Zyklus um 2030 seinen Höhepunkt erreicht, gefolgt von einem natürlichen Rückgang bis zur Beschleunigung des Nachmarktgeschäfts ab 2035. MRO bleibt der langfristige Cash-Generator, der 3-4x der originalen OE-Umsätze generiert und dadurch den MRO-Anteil auf über 50% des Umsatzes steigert. Die Margin-Zielsetzung von >20% ist angesichts von Skaleneffekten und operativen Verbesserungen realistisch. Der Rückgang des Sektors aufgrund von Ukraine-Schlagzeilen ändert nichts an den Fundamentaldaten von RENK und könnte sogar die Lokalisierung in der Ukraine später fördern. Mit der heutigen Kursreaktion hat sich die Bewertung in ein faires Territorium normalisiert. Wir senken unser Kursziel auf 55,00 EUR (von 58,00 EUR), um einen Rückgang der Umsätze von 2030 bis 2035 vor der Steigerung im Nachmarkt zu reflektieren. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-ag





© 2025 mwb research