Die PayPal-Aktie bleibt für viele Anleger ein Prüfstein, da der Kurs trotz robuster Geschäftszahlen und umfangreicher Aktienrückkäufe unter Druck steht. Gerade in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld rückt die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in den Fokus - ein Punkt, der PayPal weiterhin attraktiv macht. PayPal gehört seit Monaten zu den Sorgenkindern im Fintech-Sektor. Trotz überzeugender Gewinnzuwächse und eines konsequenten Rückkaufprogramms ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de