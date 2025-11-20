Für die Renk-Aktie geht es dieser Tage massiv bergab. Nachdem der Kurs des Getriebeherstellers bereits in den letzten vier Handelstagen um über -12% nachgegeben hat, bricht er am Donnerstagmorgen um weitere -5% ein. Der Rüstungstitel fällt damit auf ein neues 6-Monatstief. Was drückt auf den Aktienkurs von Renk und ergibt sich für Anleger jetzt eine Kaufgelegenheit? Friedensverhandlungen in der Ukraine? Es sind zwei Ereignisse, die den Kurs der Renk-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...