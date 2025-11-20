Die Almonty-Aktie konnte das kurzfristige Hoch im Oktober bei 8,60 € nicht halten und fiel wieder auf ein interessantes Niveau. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +3% und steht bei 5,50 €. Sind das wieder gute Einstiegskurse? Auf dem Weg zum führenden westlichen Anbieter Der Markt mit Seltenen Erden sowie wichtigen Mineralien wie Wolfram wird von China dominiert. Das ging lange Zeit auch gut, bis der US-Präsident Trump hohe Zölle gegen China verhängte. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.