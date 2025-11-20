Die Almonty-Aktie konnte das kurzfristige Hoch im Oktober bei 8,60 € nicht halten und fiel wieder auf ein interessantes Niveau. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +3% und steht bei 5,50 €. Sind das wieder gute Einstiegskurse? Auf dem Weg zum führenden westlichen Anbieter Der Markt mit Seltenen Erden sowie wichtigen Mineralien wie Wolfram wird von China dominiert. Das ging lange Zeit auch gut, bis der US-Präsident Trump hohe Zölle gegen China verhängte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
