Google hat vier Neuerungen für Maps bekannt gegeben. Darunter findet sich etwa eine neue Art und Weise, um Orte zu bewerten und Geheimtipps zu entdecken. Für E-Autofahrer:innen wird es zudem einfacher, Ladepausen entlang ihrer Route einzulegen. Für Autofahrer:innen gibt es derzeit einige spannende Entwicklungen in Google Maps. Zuletzt wurden erste Hinweise darauf entdeckt, dass euch Google Maps bald immer die Fahrtzeit nach Hause anzeigt - selbst, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n