Mitteilung der EPH Group AG:
EPH Group AG schließt Börsengang an der Börse Stuttgart erfolgreich ab - erster Schlusskurs bei EUR 78
Die Aktien der EPH Group AG (ISIN AT0000A34DM3, WKN A3EGG4) haben ihren ersten Handelstag im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) bei EUR 78 geschlossen. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 78 Millionen. Die Notierungsaufnahme erhöht die Kapitalmarktsichtbarkeit der EPH Group ...Den vollständigen Artikel lesen ...
