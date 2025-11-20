Eine Bestellungswelle für Panzer, Munition und Hightech-Systeme könnte der deutschen Wirtschaft neue Impulse liefern. Nach Großaufträgen für Airbus und Hensoldt stehen Rheinmetall und KNDS im Fokus.Die Bundesregierung zündet die nächste Stufe ihrer milliardenschweren Aufrüstung - und die deutsche Industrie spürt den Rückenwind. Nur wenige Tage nach den Großaufträgen für Airbus und Hensoldt kommen nun KNDS und Rheinmetall zum Zug. Der Konzernverbund KNDS, Hersteller des neuen Leopard 2 A8, soll der Bundeswehr knapp 200 Kampfpanzer liefern. Die ersten 18 Fahrzeuge sollen "sehr schnell" bereitstehen, weitere 105 wurden bereits 2024 bestellt. Die Auslieferung dieser insgesamt 123 Leopard 2 A8, …