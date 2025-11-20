Prof. Dr. Ingo Hamm hat ein Buch geschrieben, in dem es um die Home-Office- und Rückkehrpflicht-Debatte geht. Für AssCompact spricht er über die Frage, welchen Preis Home-Office speziell in der Versicherungsbranche hat. Zudem zeigt er auf, wie Arbeit sinnvoll für alle gestaltet werden kann und wie die Balance gelingt. Ein Artikel von Prof. Dr. Ingo Hamm, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule DarmstadtStellen Sie sich vor: Es ist Montagmorgen, 8:47 Uhr. Sie sitzen im Home-Office, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...