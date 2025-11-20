Hamburg (ots) -Attraktiver Vermögensaufbau mit Immobilien klingt für viele immer noch kompliziert. Doch gerade in Zeiten schwankender Börsen und niedriger Zinsen bieten sich neue Chancen - auch für Einsteiger. Stephan Gerlach, Gründer der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft eG, zeigt mit seinem Angebot, wie der Schritt zum eigenen Immobilienportfolio heute einfach gelingen kann. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie er Hürden abbaut, Wissen vermittelt und Wege zu erfolgreichem Vermögensaufbau aufzeigt.Trotz steigender Mieten und Schlagzeilen über Traumrenditen zögern viele junge Menschen und Angestellte noch immer, in Immobilien zu investieren. Unsicherheit, Unwissen und die Angst vor Fehlentscheidungen halten sie zurück. Viele glauben, Immobilien seien nur etwas für Vermögende mit großem Startkapital. Doch das ist ein Irrtum. "Viele scheitern schlicht daran, dass sie zentrale Erfolgsfaktoren wie Standortentwicklung, Finanzierungsmodelle oder Mietrenditen unterschätzen", erklärt Stephan Gerlach, Gründer der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft eG. "Eine Investition auf bloßem Bauchgefühl endet leider häufig in Enttäuschung oder gar realem Vermögensverlust.""Entscheidend ist nicht das Eigenkapital, sondern eine systematische und gut strukturierte Strategie", fügt er hinzu. "Wer weiß, wie man lohnende Objekte findet, clever finanziert und die wichtigsten Erfolgshebel nutzt, kann selbst mit geringen Mitteln ein beachtliches Immobilienportfolio aufbauen." Stephan Gerlach möchte das oft kompliziert wirkende Immobilienthema für alle zugänglich machen. Über die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft eG und praxisnahe Wissensvermittlung zeigt er, wie selbst Einsteiger zum Immobilieninvestor werden können. Mit Erklärvideos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und persönlicher Betreuung vermittelt er komplexes Know-how einfach und verständlich. In seinem kostenfrei erhältlichen Buch "Die Immobilienformel" bündelt der Spiegel-Bestseller-Autor seine erprobten Methoden zu einem Leitfaden, der Investoren sicher und risikobewusst durch den gesamten Investitionsprozess führt.Immobilien als stabile Grundlage für den VermögensaufbauImmobilien werden seit Jahrzehnten als eine der sichersten und ertragreichsten Kapitalanlagen gehandelt. In Zeiten, in denen Tagesgeldzinsen nicht mit der Inflation Schritt halten und Aktienmärkte immer wieder für Überraschungen sorgen, wächst das Bedürfnis nach einem verlässlichen Sachwert, der langfristig Bestand hat. "Wohnraum bleibt gefragt - auch in konjunkturell schwierigen Phasen. Das sorgt für eine solide Nachfrage und macht Immobilien zum inflationsgeschützten Vermögensbaustein", erklärt Stephan Gerlach. Die Vorteile liegen auf der Hand: Immobilieninvestoren profitieren nicht nur von Mieteinnahmen, sondern auch von Wertsteigerungen, steuerlichen Vorteilen und Förderprogrammen. Das Zusammenspiel aus stabiler Nachfrage, Abschreibungsmöglichkeiten und Steueroptimierung wirkt sich direkt positiv auf das Gesamtergebnis aus.Trotzdem empfinden viele den Einstieg als schwierig: hohe Preise, Eigenkapitalanforderungen und komplexe Finanzierungen schrecken ab. Genau hier setzt Stephan Gerlachs Ansatz an: "Bei guter Bonität übernehmen Banken oft bis zu 90, teils sogar 100 Prozent des Kaufpreises inklusive Nebenkosten", erklärt er. "So lässt sich auch mit überschaubarem Eigenkapital ein starker Werthebel erzeugen." Die Kombination aus Fremdfinanzierung, laufenden Mieteinnahmen und einer klugen Objektstrategie bildet so die Basis für ein lohnendes Immobilienportfolio - nicht nur für Wohlhabende, sondern auch für Angestellte und junge Investoren, die erstmals investieren möchten.Die Immobilienformel: Wissenstransfer praxisnah und verständlichMit "Die Immobilienformel" hat Stephan Gerlach ein praxisnahes Handbuch geschaffen, das den Einstieg erleichtert. Leser erfahren, wie sie mit wenig Kapital starten und ihr Portfolio stetig erweitern. "Das Buch ist kein Theoriewerk, sondern ein Werkzeugkasten", so Stephan Gerlach.Leser lernen unter anderem, wie sie lukrative Objekte anhand klarer Kriterien erkennen, Finanzierungsgespräche auf Augenhöhe führen und Fehler vermeiden, die selbst erfahrenen Investoren teuer zu stehen kommen können.Der Fokus liegt auf nachhaltigem Cashflow statt auf spekulativen Gewinnen. Dazu gibt es Anleitungen zur Ermittlung von Lagefaktoren, Finanzierungslösungen für unterschiedlich hohe Eigenkapitalquoten sowie Beispiele von erfolgreichen Investoren, die mit kleinen Schritten große Portfolios aufgebaut haben. "Das Ziel ist, strukturiert und risikoarm Vermögen aufzubauen - unabhängig vom Startkapital", betont er. Sein Buch ist für alle kostenfrei verfügbar und damit eine Einladung, selbst aktiv zu werden."Jeder kann investieren" - der Appell von Stephan GerlachDie Gerlach Immobilien Gruppe und ihre Tochtergesellschaften wie die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft eG verfolgen ein klares Ziel: den Einstieg in die Immobilienwelt einfach, sicher und transparent zu gestalten. Neben individueller Beratung bietet das Unternehmen Beteiligungsmodelle über die Hansea Invest eG an. Bereits mit kleinen Beträgen können Investoren an renditestarken Projekten teilnehmen - mit einer Rendite von sieben Prozent. "Gerade für Berufseinsteiger oder junge Investoren ist das eine perfekte Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln", erklärt Stephan Gerlach. Mit dem Start-up FinEstHub bringt er zudem moderne Technologie in den Finanzierungsprozess - für mehr Transparenz und Effizienz.Für ihn steht fest: Immobilien bleiben eine der besten Anlageformen. Stabilität, Inflationsschutz, steuerliche Vorteile und reale Werte sprechen für sich. "Viele scheuen den ersten Schritt, weil sie glauben, große Summen seien nötig. Doch mit modernen Finanzierungsmodellen und klarer Strategie ist der Einstieg heute einfacher denn je", sagt er. Wer informiert handelt und strukturiert vorgeht, kann mit Immobilien langfristig Sicherheit und Wohlstand schaffen. "Mit Wissen, Fokus und Mut steht dem eigenen Erfolg nichts im Weg", fasst Stephan Gerlach zusammen. Genau das möchte er mit seinem Ansatz zeigen: Immobilien-Investitionen leicht gemacht für alle, die anfangen wollen.