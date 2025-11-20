Mit Künstlicher Intelligenz den Einsatz von Künstlicher Intelligenz erkennen? Googles KI-Assistent Gemini kann jetzt Bilder identifizieren, die mithilfe von KI erstellt wurden. Google hat mit Gemini 3 gerade die neue Generation seines KI-Assistenten vorgestellt. Das verbesserte Modell ist ab sofort in der Gemini-App und dem KI-Modus der Google-Suche verfügbar. Gemini 3 Pro ist unter anderem "nativ multimodal". Das bedeutet, es kann Text, Bilder und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.