Mit Künstlicher Intelligenz den Einsatz von Künstlicher Intelligenz erkennen? Googles KI-Assistent Gemini kann jetzt Bilder identifizieren, die mithilfe von KI erstellt wurden. Google hat mit Gemini 3 gerade die neue Generation seines KI-Assistenten vorgestellt. Das verbesserte Modell ist ab sofort in der Gemini-App und dem KI-Modus der Google-Suche verfügbar. Gemini 3 Pro ist unter anderem "nativ multimodal". Das bedeutet, es kann Text, Bilder und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
