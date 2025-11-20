Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Anleihemärkte zeigen sich zur Wochenmitte von einem zurückhaltenden Handelsumfeld geprägt, so die Börse Stuttgart.Nach einer Phase erhöhter Nervosität und moderater Kursbewegungen bei Bundesanleihen würden Anleger ihr Augenmerk derzeit auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA richten. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe im Wochenverlauf nachgegeben und notiere aktuell bei 128,52 Punkten (Vorwoche: 129,21). Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen lägen bei 2,71 Prozent (Vorwoche: 2,67 %), die der dreißigjährigen Laufzeiten bei 3,33 Prozent (Vorwoche: 3,26 %). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
