Zürich (www.anleihencheck.de) - Rund sechs Wochen vor dem Jahresende behaupten Wandelanleihen, wie fast das gesamte Jahr über, ihre Position als Spitzenreiter im Fixed Income-Bereich, so Jamil Bouallai, Portfolio Manager Fixed Income, Zürcher Kantonalbank/Swisscanto.Das Segment mit dem besonderen Eigenschaften-Mix aus Aktie und Anleihe weise per 18. November 2025 Year-to-date einen Gesamtrendite von 13,02 Prozent aus - auf USD-Basis und gemessen am Refinitiv Global Focus Convertible Index. Insofern keine Marktkapriolen eintreten würden, dürfte das Gesamtjahr als eines der besten in die Geschichtsbücher eingehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
