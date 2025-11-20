Abarth bringt mit der neuen Topversion des 600e den 207 kW-Motor zurück. Den gab es zum Markstart bereits in dem Sondermodell "Scorpionissima". Er macht die Performance-Variante des Mini-SUV zum stärksten Serien-Abarth aller Zeiten. Scharfe Nockenwellen, überarbeitete Zylinderköpfe, Doppelvergaser - Carlo Abarths Werkstatt wurde mit dem Tuning der klassischen Machart berühmt. Unter dem Dach des Stellantis-Konzerns wurde die Marke, die zwischenzeitlich ...

