© Foto: Homepage DroneShieldDie Chefetage von DroneShield hat während einer fehlerhaften Meldung zum US-Auftrag Aktien verkauft - jetzt bestätigt das Unternehmen den Vorgang offiziell. Anleger reagieren entsetzt.DroneShield steht erneut unter Druck. Nachdem der Rücktritt des US-Geschäftsführers Matt McCrann am Mittwoch einen Kurseinbruch um 20 Prozent auslöste, kommen nun weitere belastende Details ans Licht. Aus einer Börsenmitteilung geht hervor, dass CEO Oleg Vornik am 10. November 517.347 Aktien für 1,8 Millionen AUD verkauft hat. Chairman Peter James veräußerte 128.765 Aktien für 443.921 AUD, Direktor Jethro Marks 42.491 Aktien für 146.321 AUD. Die Verkäufe erfolgten ausgerechnet in einem kurzen Zeitfenster, in …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE