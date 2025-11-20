DOW JONES--CTS Eventim hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Holger Hohrein gefunden. Wie der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern mitteilte, hat er William Willms als neuen Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Willms war zuletzt Finanzvorstand bei Lufthansa Technik.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.