DJ CTS Eventim holt Lufthansa-Manager als neuen Finanzvorstand
DOW JONES--CTS Eventim hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Holger Hohrein gefunden. Wie der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern mitteilte, hat er William Willms als neuen Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Willms war zuletzt Finanzvorstand bei Lufthansa Technik.
November 20, 2025 05:35 ET (10:35 GMT)
