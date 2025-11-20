Nach starken Jahren gerät dieser Tech-Gigant nun unter Druck: Warum der Absturz Ende Oktober fundamental begründet ist und Anleger vorsichtig sein sollten: Nach starken Jahren gerät Meta nun deutlich unter Druck: Die am 29.10.2025 veröffentlichten Geschäftszahlen enttäuschten deutlich und lösten einen Kurssturz aus, der seither von weiteren negativen Nachrichten verstärkt wurde. Trotz dieser Belastungen bleibt die Aktie fundamental spannend - auch ...

