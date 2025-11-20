Solana zeigt nach dem Absturz auf 129 US$ wieder Lebenszeichen. Der Kurs hat sich über 140 US$ stabilisiert und nimmt jetzt die nächste Hürde bei 155 US$ ins Visier. Aber kann Solana die Marke auch nachhaltig durchbrechen? Die technische Lage bleibt angespannt. Bullen melden sich zurück Die Erholung kam schneller als erwartet. Nachdem Solana kurzzeitig bis auf 129 US$ abrutschte, drehte der Kurs überraschend zügig nach oben. Der Sprung über 135 US$ ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.