Solana zeigt nach dem Absturz auf 129 US$ wieder Lebenszeichen. Der Kurs hat sich über 140 US$ stabilisiert und nimmt jetzt die nächste Hürde bei 155 US$ ins Visier. Aber kann Solana die Marke auch nachhaltig durchbrechen? Die technische Lage bleibt angespannt. Bullen melden sich zurück Die Erholung kam schneller als erwartet. Nachdem Solana kurzzeitig bis auf 129 US$ abrutschte, drehte der Kurs überraschend zügig nach oben. Der Sprung über 135 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
