Die BYD-Aktie fällt und fällt. Seit ihrem Allzeithoch vor einem halben Jahr hat der chinesische Autokonzern -40% seines Börsenwerts verloren. Die Aktie notiert fast auf einem 12-Monatstief und kann sich kaum mehr über der 10 €-Marke halten. Ist die Auslandsexpansion wirklich die letzte Hoffnung für den chinesischen Elektroautoriesen? Auf dem absteigenden Ast Die jüngsten Zahlen von BYD fielen desaströs aus. Der größte Elektroautohersteller der Welt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de