Fake-Shops sind ein gravierendes Problem im Onlinehandel - und ein lukratives Geschäft für Betrüger:innen. Wie Betreiber:innen solcher betrügerischen Websites ahnungslose Kund:innen finden und wie du dich davor schützen kannst, Opfer zu werden. Auch wenn sie eher in Wellen aufzukommen scheinen - so richtig "weg" sind Fake-Shops eigentlich nie. Mal nutzen Betrüger:innen die mangelnde Vorsicht der Verbraucher:innen in der Hektik des Vorweihnachtsgeschäfts, ...

