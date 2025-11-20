Staffelübergabe beim Spezialmakler für Kreditversicherung und Finanzierung Ecclesia Credit: Stefan Vogel und Mark Sieber folgen in der Geschäftsführung auf Jörg P. Kowalewski und Markus Moritz. Der Wechsel erfolgt im Rahmen einer lange geplanten Nachfolgeregelung. Der Spezialmakler für Kreditversicherung und Finanzierung Ecclesia Credit richtet sich organisatorisch und strategisch neu aus. Jörg P. Kowalewski und Markus Moritz übergeben die Geschäftsführung an Stefan Vogel und Mark Sieber. Der Wechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact