DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 6 Mrd. € bis GJ2028 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 6 Mrd. EUR bis GJ2028 an

München (pta000/20.11.2025/11:55 UTC+1)

Siemens Energy plant, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 eigene Aktien im Wert von bis zu 6 Mrd. EUR zurückzukaufen.

Siemens Energy AG ist auch Garantiegeber der Anleihen mit den ISIN XS2601458602 und XS2601459162.

