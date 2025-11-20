Anzeige
Donnerstag, 20.11.2025
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0
Xetra
20.11.25 | 13:08
114,30 Euro
+4,91 % +5,35
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
Dow Jones News
20.11.2025 12:27 Uhr
PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 6 Mrd. € bis GJ2028 an

DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 6 Mrd. € bis GJ2028 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Siemens Energy AG: Siemens Energy kündigt Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 6 Mrd. EUR bis GJ2028 an

München (pta000/20.11.2025/11:55 UTC+1)

Siemens Energy plant, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 eigene Aktien im Wert von bis zu 6 Mrd. EUR zurückzukaufen.

__________________________________________________

Siemens Energy AG ist auch Garantiegeber der Anleihen mit den ISIN XS2601458602 und XS2601459162.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763636100835 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 05:55 ET (10:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
