Der Krypto-Markt fällt enorm und Bitcoin sinkt dabei auf ein Mehrmonatstief. Experten fragen sich, ob das Chaos den Boden oder erst den Anfang markiert. Der Krypto-Sektor erlebt in dieser Woche eine der heftigsten Marktverwerfungen seit Jahren. Am Mittwoch stürzte Bitcoin zeitweise auf 88.522 US-Dollar ab und markierte damit den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-markts fiel seit dem Rekordwert von ...

