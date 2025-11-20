Die Traton-Marke will in den kommenden zehn Jahren 2.300 Stellen an drei Standorten in Deutschland abbauen. MAN selbst spricht von einem "absolut sozialverträglichen" Abbau und bekennt sich offen zur Produktion in Deutschland. Die IG Metall ist da skeptischer. Die 2.300 Stellen über mehrere Standorte verteilt sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren wegfallen, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber der DPA angab. Der Abbau solle "absolut sozialverträglich" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
