Die Konzernschwestern Renault Trucks und Volvo Trucks schicken sich an, ins Segment der elektrischen Fernstrecken-Lkw vorzustoßen. Ihr neues Flaggschiff teilt sich dabei wie üblich einen Technik-Baukasten. Statt der Schweden haben nun aber überraschend die Franzosen zuerst das Tuch vom neuen XXL-Stromer gezogen. Wir waren dabei - und haben alle Details parat. Renault Truck hat's getan - und den E-Tech T 780 samt seinem Ableger E-Tech T 585 enthüllt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.