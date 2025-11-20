© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceXRP baut sein Minus weiter aus, doch der Start neuer US-XRP-Spot-ETFs hält den Token trotz Kursschwäche im Rampenlicht.XRP setzt die Korrektur auch zur Wochenmitte fort. Mit einem aktuellen Kurs von 2,12 US-Dollar liegt der Token 0,8 Prozent im Minus, auf Siebentagessicht summieren sich die Verluste auf über 15 Prozent (Stand: 9:00 Uhr MEZ). Trotz der Schwäche im Marktumfeld rückt XRP an den Finanzmärkten stärker in den Fokus: Bitwise bringt am Donnerstag seinen neuen Spot-ETF an die New Yorker Börse - ein weiterer Schritt in der jüngsten Flut von Altcoin-ETFs. Bitwise startet Spot-XRP-ETF Bitwise Asset Management kündigte an, dass sein Bitwise Spot XRP ETF am Donnerstag unter dem Ticker …Den vollständigen Artikel lesen
