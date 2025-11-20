© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Die Erholung bei Grenke nimmt Fahrt auf - und laut einer neuen Analyse von Berenberg könnte das erst der Anfang sein. Die Experten sprechen von einer "Zeit für ein Re-Rating."Grenke ist im europäischen Small-Ticket-Leasing eine feste Größe: Leasingverträge meist unter 50.000 Euro, durchschnittlich knapp 10.000 Euro - ein Bereich, in dem hohe Digitalisierung, enorme Fallzahlen und kritische Masse über die Profitabilität entscheiden. Genau diese Markteintrittsbarrieren verschaffen Grenke den entscheidenden Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, die sich lieber auf größere Deals konzentrieren. Nach drei Jahren schwacher Neugeschäftszahlen (2020-2022) dreht die Dynamik nun deutlich ins Positive. …