Lohne (ots) -leif präsentiert aktuelle Umfrageergebnisse zum neuen Feiertags-Liebling und liefert zugleich unkomplizierte Ideen für den perfekten Festtags-BrunchWenn draußen die Welt stiller wird, heißer Dampf aus der Tasse steigt und der Duft von warmem Gebäck in der Luft liegt, beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Zwischen Kerzenschein, Tannenduft und vertrauten Traditionen entwickelt sich ein neuer Feiertagsliebling - der Weihnachtsbrunch.Eine aktuelle Umfrage von leif zeigt: 54 Prozent der Deutschen veranstalten an den Feiertagen gerne einen Brunch. Der entspannte, gesellige Brunch wird immer beliebter, denn er schenkt Raum für Nähe, Genuss und wohltuende Leichtigkeit. Gerade der Vormittag am zweiten Weihnachtstag wird für viele zum gemütlichsten Moment des Tages. Ein Tag zum Durchatmen, Zusammensein und Schlemmen.Die Umfrage offenbart, was viele längst fühlen: Weihnachten bedeutet heute vor allem Zeit mit den Liebsten, gutes Essen und das Schaffen eines warmen, gemeinsamen Moments. Der klassische Festtagsabend bleibt wichtig doch der entspannte, gesellige Brunch am nächsten Tag wird immer beliebter.Der Brunch am Vormittag ist oft der gemütlichste Moment des Tages. Man startet langsam, lässt den Alltag hinter sich und genießt ohne Stress. Genau hier liegt der Zauber des Weihnachtsbrunchs, denn er schenkt Raum für Nähe, Genuss und wohltuende Leichtigkeit. Besonders beliebt: die Vielfalt auf dem Teller. Denn ob herzhaft mit Rührei und knusprigem Speck oder süß mit Pancakes und Waffeln, Früchten und Sirup, beim Brunch darf beides sein.Convenience mit Qualität: Das wünscht sich die MehrheitDoch trotz aller Lust auf Genuss sitzt vielen eines im Nacken: der Aufwand. Zeitmangel und der stressige Küchenbetrieb bremsen oft die Vorfreude. Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich, woran es vielen bislang fehlt:71 Prozent der Befragten würden auf jeden Fall oder vielleicht zu fertigen, hochwertigen Brunch-Produkten greifen, die schnell gelingen und köstlich schmecken.Gleichzeitig wünschen sich 73 Prozent mehr fertige Brunch-Lösungen wie Pancakes, Waffeln oder Rührei, die wenig Vorbereitung benötigen und trotzdem wie selbstgemacht schmecken.Ein moderner Weihnachtsbrunch soll festlich, vielseitig, unkompliziert und genussvoll sein. Genau hier setzt leif an und liefert mit seinem fix und fertig Waffelteig die Lösung für weniger Stress am Feiertagsmorgen."Waffeln 6 Ways" - sechs unkomplizierte Brunch-Ideen für jeden GeschmackMit den "Waffeln 6 Ways" zeigt leif, wie vielseitig ein Weihnachtsbrunch aussehen kann. Grundlage ist der fix und fertig Waffelteig von leif und somit eine unkomplizierte Basis für den Feiertagsbrunch. Zusammen mit einer cremigen Vanille-Zimt-Creme lassen sich sechs völlig unterschiedliche Geschmackserlebnisse umsetzen, die von fruchtig über knusprig bis hin zu schokoladig reichen:Die Waffeln Cookies & Cream mit Kiwi kombinieren eine sanfte Cremigkeit mit frischer Säure und sorgen für einen modernen, leichten Twist.Das karamellisierte Banana Split setzt auf warme, runde Aromen: karamellisierte Bananen, Schokolade und Krokant erinnern an klassische Dessertfavoriten.Apple Crumble und Brombeeren bringt mit selbstgemachten Streuseln, Apfelstückchen und Beeren ein herbstlich-winterliches Aroma auf den Teller.Wer eine fruchtig-frische Variante bevorzugt, findet in Mango, Granola und heißen Himbeeren eine Mischung aus Knusper, Süße und Wärme.Die Variante "Heiße Liebe" mit Kirschen spielt mit kontrastreichen Temperaturen und vertrautem Kirsch-Vanille-Geschmack.Und für alle, die es besonders weihnachtlich mögen, bietet Spekulatius, Blaubeeren und Nuss-Nougat-Creme eine Kombination aus würzigen Gebäcknoten, cremiger Schokolade und vollmundigen Beeren-Aromen.Alle Variationen lassen sich schnell umsetzen und zeigen, wie flexibel der Waffelteig von leif eingesetzt werden kann, damit mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: Gemeinschaft, Genuss und Momente, die das Herz erwärmen.Ein Brunch voller Wärme, Genuss und kleiner GlücksmomenteOb am zweiten Weihnachtstag, am Morgen nach der Bescherung oder als süße Einladung für Freunde und Familie: Der Weihnachtsbrunch wird für immer mehr Menschen zu einem liebgewonnenen Ritual. Über leifDie leif-Genuss GmbH ist ein deutscher Lebensmittelhersteller, der sich auf süße Klassiker und herzhafte Gerichte mit Ei spezialisiert hat. Im Sortiment des Unternehmens befinden sich Waffel- und Pancake-Teige sowie Rührei - und seit neuestem mit dem pflanzenbasierten Rührei auch eine vegane Alternative. Die Mission des Unternehmens bleibt es, Genuss und den Spaß am Kochen untrennbar miteinander zu verbinden. Die Zubereitung der leckeren Gerichte wird zum Kinderspiel. Denn die hochwertigen Produkte sind aufgrund ihrer feinen Rezeptur absolut gelingsicher, sodass auch Kochanfänger im Handumdrehen Genussmomente schaffen können. Die Gerichte können zudem individuell nach Lust und Laune verfeinert werden. Der eigenen Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Damit werden die praktischen Gerichte nicht nur zum Frühstück, sondern auch zum Mittagessen und Abendbrot kombinierbar. 