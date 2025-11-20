Hamburg (ots) -Aus aktuellem Anlass wenden wir uns an Mitarbeitende, Kunden und Geschäftspartner im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens der Starcar-Gruppe: In den vergangenen Tagen sind vereinzelt betrügerische Phishing-E-Mails mit dem falschen Absender c.morgen@brinkmannkanzlei.de versendet worden, die sich unter anderem an Verfahrensbeteiligte richten.Diese E-Mails, die angeblich im Namen des vorläufigen Insolvenzverwalters verschickt werden, sind gefälscht und verwenden eine falsche E-Mail-Adresse und ebenso falsche Telefonnummern von Dr. Morgen. Es geht dabei u.a. um betrügerische Angebote von Gebrauchtwagen gegen Vorkasse. Konkret verwendet wird dazu die folgende falsche Telefonnummer: +49 40 52479-5019. Wir bitten in diesem Zusammenhang um Ihre erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.Etwaige Vorfälle können dem Team von Brinkmann & Partner gemeldet werden unter:it-bundesweit@brinkmann-partner.de.Die Kanzlei hat bereits die zuständigen Behörden eingeschaltet.Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass der einzig korrekte Absender für jegliche E-Mail-Korrespondenz in diesem Verfahren starcar@brinkmann-partner.de ist.Pressekontakt:starcar@corecoms.deCorecoms Consulting GmbH & Co. KGGoethestraße 29 | 60313 Frankfurt am MainOriginal-Content von: Brinkmann & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181490/6162784