Eine wachsende Zahl von Satelliten im Weltraum steigert nicht nur die Kollisionsgefahr im Orbit. Auch auf der Erde und innerhalb der Erdatmosphäre müssen sich Luftfahrtbehörden mit der Gefahr auseinandersetzen. Mitte Oktober, knapp elf Kilometer über Utah: Ein mysteriöses Objekt durchschlägt die Windschutzscheibe einer voll besetzten Boeing 737. Die Piloten müssen notlanden. Im Internet wurde sofort spekuliert, ob das Flugzeug von einem Stück Weltraummüll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n