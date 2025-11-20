Einer Analyse der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike zufolge spuckt die chinesische KI Deepseek deutlich häufiger Code mit gefährlichen Sicherheitslücken aus, wenn sie mit kritischen Themen konfrontiert wird. Das Problem ist aber nicht auf China begrenzt. Programmierer:innen, die die chinesische KI Deepseek für das Generieren von Code nutzen, sollten sich genau überlegen, welche Begriffe und Themen sie in ihren Prompts verwenden. Wie die US-amerikanischen ...

