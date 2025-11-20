© Foto: Stringer - HPIC

Xiaomi erhöht sein EV-Ziel für 2025 auf mehr als 400.000 Fahrzeuge. Der Konzern erreichte bereits 19 Monate nach dem SU7-Start die Gewinnschwelle und erzielte 700 Millionen Yuan Betriebsgewinn, trotz Gegenwinds im Markt.Xiaomi hat sein Auslieferungsziel für 2025 deutlich angehoben und plant nun mehr als 400.000 Elektrofahrzeuge auszuliefern. Das Unternehmen verweist auf eine Dynamik, die schneller zur Profitabilität geführt hat als bei nahezu allen Konkurrenten. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal erklärte das Management, dass das ursprüngliche Jahresziel von 350.000 Fahrzeugen bereits diese Woche erreicht werde. CEO Lei Jun bestätigte die neue Zielmarke öffentlich und feierte …