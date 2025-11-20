20. November 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. ("First Mining") (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Fusionsvereinbarung (die "Vereinbarung") bezüglich des Verkaufs seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Cameron Gold Operations Ltd. ("Cameron Gold"), die das Goldprojekt Cameron (das "Projekt Cameron") besitzt, an Oronova Energy Inc. (TSX-V: ONV.H) ("Oronova") für eine Gegenleistung von insgesamt 27.000.000 C$ - bestehend aus Barmitteln in Höhe von 5.000.000 C$, 80.000.000 Stammaktien von Oronova und einer zukünftigen Barzahlung in Mindesthöhe von 2.000.000 C$ - unterzeichnet hat (die "Transaktion").

Im Anschluss an die Transaktion wird Oronova seinen Namen in Seva Mining Corp. ("Seva") ändern, wobei First Mining sein größter Aktionär sein wird. Unterstützt wird Seva von der Fiore Group. First Mining wird gemäß einer Investorenrechtevereinbarung, die bei Abschluss unterzeichnet werden soll (die "IRA"), das Recht haben, zwei Mitglieder in das Board of Directors von Seva zu berufen.

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Partnerschaft mit der Fiore Group, um das Goldprojekt Cameron weiterzuentwickeln", so Dan Wilton, CEO von First Mining. "Die Fiore Group verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value, mit einem klaren Fokus und nachweislichen Erfolgen beim Aufbau bedeutungsvoller Beziehungen und Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften in Kanada. Mit dieser Transaktion stellen wir ein engagiertes Team auf, das finanziell gut ausgestattet sein wird, um das Projekt auszubauen, was den örtlichen und indigenen Gemeinden im Umfeld des Projekts Cameron zugutekommen wird. Wir sehen der Zusammenarbeit mit der Fiore Group und dem Management von Seva als sein größter Aktionär entgegen."

Einzelheiten der Transaktion

Die Transaktion wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Business Corporations Act (Ontario) als dreiseitige Fusion strukturiert. Demzufolge wird Oronova eine Tochtergesellschaft ("NewCo") gründen, die dann vereinbarungsgemäß mit Cameron Gold fusionieren wird.

Als Gegenleistung für die Transaktion wird First Mining Barmittel in Höhe von 5.000.000 $ sowie 80.000.000 Stammaktien von Oronova zu einem angenommenen Wert von 0,25 $ pro Aktie erhalten. Darüber hinaus wird nach Verarbeitung einer mineralisierten Abraumhalde auf Cameron gemäß einer Haldenvereinbarung, die bei Abschluss unterzeichnet werden soll, eine zukünftige Zahlung von nicht weniger als 2.000.000 $ in bar geleistet werden.

Die in Verbindung mit der Transaktion begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den Statuten der TSX Venture Exchange (die "TSXV") an entsprechende Treuhandbeschränkungen sowie gemäß der IRA an bestimmte Übertragungsbeschränkungen gebunden.

Nicht vermittelte Privatplatzierung

Vor dem Abschluss der Transaktion und vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV beabsichtigt Oronova, für NewCo eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 60.000.000 Aktien (jeweils eine "NewCo-Aktie") zum Preis von 0,25 $ pro NewCo-Aktie durchzuführen, um einen Bruttoerlös von bis zu 15.000.000 $ zu erzielen (das "Emissionsangebot"). Nach Abschluss des Emissionsangebots und der Transaktion wird First Mining voraussichtlich etwa 49 % der Anteile an Seva besitzen.

Der Erlös aus dem Emissionsangebot wird für die Finanzierung der Exploration und des Ausbaus des Projekts Cameron, die Deckung von Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion sowie als allgemeines Working Capital verwendet.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt von Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art typisch sind. Dazu gehören unter anderem die Genehmigung durch die TSXV und der Abschluss des Emissionsangebots. Der Abschluss der Transaktion erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2026.

Über Fiore Group

Die Fiore-Unternehmensgruppe besteht aus einem Team von Explorations-, Entwicklungs- und Betriebsexperten im Bergbausektor, das von den Unternehmern Frank Giustra und Gordon Keep geleitet wird. Sie können mit beachtlichen Erfolgen in der Wertschöpfung in den letzten drei Jahrzehnten durch die Gründung von Bergbauunternehmen rund um den Globus - wie etwa Aris Gold, Goldcorp, Endeavour Mining, Leagold, UrAsia Energy und zuletzt West Red Lake Gold Mines, Argenta Silver und Selkirk Copper Mines - aufwarten.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo das Unternehmen mit einer Machbarkeitsstudie begonnen hat und die Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem das Cameron-Goldprojekt in Ontario und eine 30%ige Projektbeteiligung am Pickle Crow-Goldprojekt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer und Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: mailto:paul@firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "plant", "projiziert", "beabsichtigt", "schätzt", "sieht vor", "potenziell", "möglich", "Strategie", "Ziele", "Chancen", "Zielsetzungen" oder Abwandlungen davon zu erkennen oder an der Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden" oder "werden", oder an der Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlichen Ausdrücken.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Einschätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Sie beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Abschluss der Transaktion und des Emissionsangebots, den potenziellen Nutzen der Transaktion, die Genehmigung des Emissionsangebots und der Transaktion sowie der Notierung der im Zuge der Transaktion begebenen Wertpapiere an der TSXV (vorbehaltlich Treuhandbeschränkungen) durch die TSXV, den Eigentumsanteil von First Mining an Seva nach Abschluss des Emissionsangebots und der Transaktion, die Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot, die Beteiligung von First Mining an Hope Brook und die Pläne von First Mining für Springpole, Duparquet und seine anderen Projekte. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion zum Abschluss zu bringen, die Genehmigung der Transaktion und des Emissionsangebots durch die TSXV, Oronovas Fähigkeit, das Emissionsangebot abzuschließen, die Möglichkeit, dass das Geschäft, der operative Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten. sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und andere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

