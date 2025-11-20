Wien (www.fondscheck.de) - Das Kölner Start-up NaroIQ hat für seine Tochter NaroAM von der Finanzaufsicht Bafin die Zulassung als Wertpapierinstitut erhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Dies gehe aus einer Mitteilung hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Die im Jahr 2022 gegründete Softwareschmiede entwickele eine digitale Plattform, mit deren Hilfe Investmenthäuser einfacher ETFs auflegen und verwalten könnten. NaroIQ sei jüngst eine Partnerschaft mit der Servicegesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services (HAFS) eingegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
