Das Münchner Unternehmen MAN hat bekannt gegeben, in den nächsten zehn Jahren 2.300 Stellen abzubauen. Die IG Metall warnt zugleich vor Produktionsverlagerungen nach Polen.Der Abbau von Arbeitsplätzen bei MAN soll über zehn Jahre und ohne Kündigungen erfolgen. Der Lastwagen- und Bushersteller will den Stellenabbau über 10 Jahre hinweg sukzessive und "absolut sozialverträglich" vollziehen, wie ein Sprecher sagte. Betroffen sind vor allem der Hauptstandort München mit 1.300 Jobs, Salzgitter mit 600 und Nürnberg mit 400 Stellen. Der MAN-Sprecher ergänzte, dass das Unternehmen sich dem "anhaltend schwächelnden Truck-Markt in Deutschland anpassen und seine Kostenposition weiter verbessern" …