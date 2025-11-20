EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Rubean AG: Britischer Automobilclub setzt ab sofort Rubean-Lösung in Großbritannien und Ireland ein



20.11.2025 / 13:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rubean AG: Britischer Automobilclub setzt ab sofort Rubean-Lösung in Großbritannien und Ireland ein RAC, gegründet als "Royal Automobile Club", nutzt die Rubean SoftPOS-App durch ihre 2.300 Pannenhilfe-Mitarbeiter

Projekt innerhalb von zwei Monaten in Kooperation mit globalem Zahlungsdienstleister Fiserv und Integrator Berg Regions realisiert München, den 20. November 2025. Die Zahlungempfangslösung des FinTech-Unternehmens Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR), wird ab sofort in Großbritannien und Irland durch den führenden Automobilclub RAC Ltd. eingesetzt. Der vor 125 Jahren als Royal Automobile Club gegründete und heute führende Automobil-Service-Anbieter RAC hat die SoftPOS App von Rubean AG innerhalb von zwei Tagen an seine 2.300 Pannenhelfer ausgerollt. Dadurch kann der Pannenhelfer auf seinem normalen Arbeitsmobilgerät, welches er auch zur Auftragsannahme und Auftragsbearbeitung verwendet, nun auch Kartenzahlungen annehmen. Zusätzlich kann der Pannenhelfer über die Rubean App auch Zahlungsreservierungen für spätere Services durchführen. Dieses Projekt wurde innerhalb von zwei Monaten in Zusammenarbeit mit dem globalen Zahlungsdienstleister Fiserv Inc, Milwaukee/USA, und dem Integrator Berg Regions realisiert. RAC ist damit auch der erste Rubean Kunde, der über Fiserv's Internet-Payment Gateway angebunden ist. Durch den Anschluss von Rubean an das IPG ermöglicht sich zunächst die Verbreitung der Rubean-App weltweit ohne die USA, wobei sich die Verbreitung der Rubean App in den USA in finaler Vorbereitung befindet. Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com



20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News