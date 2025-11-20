© Foto: Dall-E

Die von den Winklevoss-Brüdern unterstützte Cypherpunk Technologies stockt ihre ZEC-Bestände auf, während die Kryptowährung in der letzten Woche um 31 Prozent steigt.Zcash (ZEC) erlebt derzeit eine atemberaubende Rallye, wie man sie im Kryptomarkt nur selten sieht. Während Bitcoin und Ethereum unter starkem Abgabedruck stehen, klettert der Privacy-Coin ZEC immer weiter - und zieht dabei institutionelle Anleger an, die ihre Bestände aggressiv ausbauen. Besonders im Fokus steht Cypherpunk Technologies, ein von Winklevoss Capital unterstütztes Unternehmen, das in rasantem Tempo ZEC akkumuliert. ZEC trotzt dem Markt: 31 Prozent Wochenplus, 1.625 Prozent seit September Zcash notiert aktuell bei …