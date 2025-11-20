Die Investorenstimmung kippt: Am Dienstag sackte der Titel zweistellig ab, nachdem der Wasserstoff- und Brennstoffzellenspezialist eine neue Kapitalmaßnahme verkündet hatte. Das Minus der letzten Woche summiert sich damit auf rund ein Drittel. Konkret platziert der US-Konzern Wandelanleihen über 375 Millionen Dollar, die 2033 fällig werden, mit einem Kupon von 6,75 Prozent. Darüber hinaus haben Erstzeichner die Option, zusätzliche Papiere im Volumen von 56,25 Millionen Dollar zu erwerben. Ohne Ausübung ...

