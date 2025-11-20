EQS-News: Kolmar Korea / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Kolmar Korea gehört 2026 zum zweiten Mal in Folge zu TIME's "World's Best Companies in Sustainable Growth"



Platz unter den Top 7 % von mehr als 4000 globalen Unternehmen, was die Führungsrolle bei umweltfreundlicher Innovation und verantwortungsvollem Wachstum unterstreicht SEOUL, Südkorea, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea , ein weltweit führender ODM-Hersteller für Kosmetik, wurde zum zweiten Jahr in Folge in TIME's "World's Best Companies in Sustainable Growth 2026" aufgenommen und bestätigt damit seine Position als globaler Vorreiter in umweltfreundlicher und verantwortungsvoller Unternehmenspraxis. Die Rangliste wurde am 13. November von TIME in Zusammenarbeit mit dem globalen Marktforschungsunternehmen Statista veröffentlicht und zeichnet die 500 weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum aus. Kolmar Korea liegt insgesamt auf Platz 294. Nur zehn koreanische Unternehmen schafften es in diesem Jahr auf die Liste - 13 weniger als im letzten Jahr - und Kolmar Korea war das einzige koreanische Kosmetikunternehmen, das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf der Liste stand. Die Bewertung basierte auf drei gleich gewichteten Faktoren - Umsatzwachstum, finanzielle Stabilität und Umweltauswirkungen - auf einer 100-Punkte-Skala. Für die Bewertung qualifizierten sich mehr als 4000 globale Unternehmen aus allen Branchen, die ihre Umweltkennzahlen transparent offenlegen. Kolmar Korea erzielte eine Gesamtpunktzahl von 81,02 und gehört damit zu den besten 7 % weltweit. Trotz des verstärkten Wettbewerbs durch globale Unternehmen, die eine hohe durchschnittliche jährliche Wachstumsrate und finanzielle Stabilität aufweisen, konnte Kolmar Korea seine starke Position halten. Das Unternehmen verzeichnete besonders hohe Leistungen bei den Nachhaltigkeitskennzahlen und belegte unter den koreanischen Unternehmen den zweiten Platz bei der Kohlenstoffintensität sowie bei der Emissionsleistung und bei der Bewirtschaftung von Abfall- und Wasserressourcen einen Platz unter den ersten 30 % weltweit. Diese Errungenschaft spiegelt das umfassende und kontinuierliche Engagement von Kolmar Korea für umweltfreundliche Innovationen und Nachhaltigkeit im Kreislaufsystem wider. Als Pionier der Branche hat Kolmar Korea bahnbrechende nachhaltige Verpackungslösungen entwickelt, wie z. B. die Papiertube, den Papierstick und die Einhandpumpen-Papierverpackung, die den Plastikverbrauch erheblich reduzieren. Die Papiertube und der Papierstick wurden mit allen drei renommiertesten Designpreisen der Welt ausgezeichnet - IDEA(International Design Excellence Awards), iF Design Award sowie Red Dot Design Award - und festigen damit ihren Einfluss auf globale Verpackungstrends. Das Unternehmen beschleunigt auch die Entwicklung nachhaltiger Formulierungen und Inhaltsstoffe. Zu seinem Portfolio gehören Green-Technology-Product-zertifizierte Sonnenschutzmittel, die durch ein Verfahren zur Extraktion von Anti-Aging-Wirkstoffen hergestellt werden, das die Kohlenstoffemissionen um 83 % reduziert, sowie biologisch abbaubare Haar- und Körperpflegeprodukte, die sich zu mehr als 99 % auf natürliche Weise zersetzen und die Umweltbelastung minimieren. Kolmar Korea hat außerdem seine nachhaltigen Produktionskapazitäten gestärkt, indem das Unternehmen im Rahmen seiner "Zero-Landfill"-Initiative eine Abfallrecyclingrate von 84,8 % und eine Verringerung der Deponieabfälle um 57,8 % im Vergleich zum Vorjahr erreicht hat. Parallel zu den internen Bemühungen um Nachhaltigkeit hat sich Kolmar Korea verpflichtet, das Wachstum des koreanischen Beauty-Ökosystems zu unterstützen, indem es das gemeinsame Wachstum mit aufstrebenden Indie-Schönheitsmarken fördert. Das Unternehmen veranstaltet regelmäßig Seminare zu Schönheitstrends sowie Marketingstrategien für Kundenmarken, unterstützt Pop-up-Stores von Indie-Marken auf der Seoul Beauty Week und veranstaltet seit 2023 mit Partnern das Nachhaltigkeitsseminar CONNECT FOR GREEN zum Aufbau einer gemeinsamen ESG-Wertschöpfungskette. "Das zweite Jahr in Folge als eines der weltweit führenden Unternehmen für nachhaltiges Wachstum anerkannt zu werden, spiegelt die Ergebnisse unseres umfassenden und langfristigen Engagements für nachhaltiges Management wider", sagte Yoon Sang Hyun, stellvertretender Vorsitzender der Kolmar Group. "Wir werden auch weiterhin als globales Unternehmen, das Korea repräsentiert, Verantwortung übernehmen, indem wir umweltfreundliches Management und technologische Innovation vorantreiben." Medienkontakt

