Die Aufgabe von Perseverance ist es, auf dem Mars Spuren von Leben zu finden. Jetzt hat der Rover einen Felsbrocken entdeckt, der optisch heraussticht - und aus einem anderen Teil des Sonnensystems stammen könnte. Der Rover Perseverance hat auf dem Mars einen ungewöhnlich aussehenden Stein untersucht. Wie die Nasa berichtet, deutet die Kombination aus Eisen und Nickel darauf hin, dass es sich bei dem Brocken vermutlich um einen Meteoriten handelt, ...

