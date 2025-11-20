Wien (www.fondscheck.de) - Der Luxemburger Dienstleister IPConcept bereitet die Auflage von börsengehandelten Fonds (ETFs) vor, so die Experten von "FONDS professionell"."Es befinden sich mehrere Projekte in der Anbahnung, respektive kurz vor der Auflage", habe ein Sprecher der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mitgeteilt. Für welche Fondsinitiatoren die ETFs aufgelegt werden sollten, habe das Haus noch nicht preisgegeben. Das abgedeckte Spektrum solle sowohl aktive wie passive ETFs umfassen, habe die Tochter der DZ BANK, dem Zentralinstitut der deutschen Genossenschaftsbanken, mitgeteilt. ...

