Seine eingeschränkte Reichweite und die niedrige Ladeleistung waren bisher die beiden großen Mankos bei BYDs Kompakt-SUV. Die neue Comfort-Version stellt diesbezüglich einen großen Fortschritt dar. Der neue Plug-in-Hybrid soll sich mit nur 1,8 Litern Benzin begnügen. BYDs Kompakt-SUV Atto 2 standen einem größeren Erfolg auf dem deutschen Markt bisher vor allem die alles andere als zeitgemäße Ladeleistung und sein eingeschränkter elektrischer Radius ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.