Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat auf der Ladeinfrastruktur-Konferenz des BMV den "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" vorgestellt. Mit 41 Maßnahmen will der Minister die Grundlagen für den Ladeinfrastruktur-Ausbau verbessern - und so dazu beitragen, dass "Laden so selbstverständlich wie das Tanken" wird. Jenen Masterplan hatte Schnieders Ministerium im Oktober als Entwurf vorgestellt. Die finale Fassung hatte das Bundeskabinett am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
