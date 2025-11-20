Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG



20.11.2025 / 14:49 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS Unternehmen: Havila Kystruten AS ISIN: NO0011045429 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2025 Kursziel: 105,00 NOK Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Leinen Los - Havila vereinbart umfangreiche Refinanzierung



Havila hat am Dienstagnachmittag eine umfangreiche Finanzierungsvereinbarung bekannt gegeben. Die neue Finanzierung hat ein Volumen von 456 Mio. EUR und löst den bisherigen Bond (ca. 331 Mio. EUR) sowie das aktuelle Gesellschafterdarlehen (ca. 116 Mio. EUR) ab. Nach Abzug der Transaktionskosten verbleibt Havila eine zusätzliche Liquidität von rund 4 Mio. EUR.



Die neue Finanzierung erfolgt in Form eines Financial-Lease und wird über eine 100%- Tochter der Mehrheitsgesellschafterin Havila Holding AS bereitgestellt. Die wesentlichen Parameter sind: Laufzeit: 15 Jahre mit Call-Option nach 3 Jahren

Stückelung: zwei Senior-Tranchen von 250 Mio. EUR und 105 Mio. USD sowie eine Junior-Tranche in Höhe von 116 Mio. EUR

Zinskosten: ca. 10%, wobei die Junior-Tranche nach Wahl des Unternehmens in Cash oder Payment-in-Kind (PIK) bedient werden kann Wir begrüßen die neue Finanzierung und sehen sie als wichtigen Baustein unserer Equity Story. Auch wenn die Konditionen im Industrievergleich weiterhin vergleichsweise hoch sind, sollte dieser Schritt dem Unternehmen die notwendige Flexibilität geben, sich auf die weitere Entwicklung des Angebots zu konzentrieren. Auf Basis einer sich sukzessive verbessernden Profitabilität in den kommenden Jahren dürfte so zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Refinanzierung zu nochmals vorteilhafteren Konditionen möglich sein.



Insgesamt schätzen wir die Wettbewerbsposition von Havila im direkten Vergleich mit Hurtigruten als zunehmend attraktiv ein. So erzielte Havila im zweiten Quartal mit 74% eine höhere Auslastung als der Wettbewerber (70%), was wir im Wesentlichen auf das attraktivere Produkt zurückführen. Hinzu kommt die Fähigkeit, aufgrund der identischen Schiffe vermehrt Kurztrips anbieten zu können, was die Auslastung weiter stützen dürfte und Grundlage der bereits jetzt zu 10-15% höheren Kabinenpreise für die Buchungsperiode 2026 bildet. Per Oktober sind rund 40% der Kapazität für 2026 zu diesen Konditionen gebucht.



Prognoseanpassung: Wir hatten in unserem Modell bereits eine Refinanzierung im laufenden Jahr eskomptiert und passen unsere Prognose für die leicht höher als erwarteten Zinskosten ab 2026 ff. daher von 518 Mio. NOK auf 533 Mio. NOK an. Gleichzeitig haben wir die gestiegenen Vertragseinnahmen aus der im September mit dem norwegischen Staat vereinbarten Anpassung im Modell ab 2025 ff. reflektiert (positiver Einmaleffekt von 76 Mio. NOK in Q3 sowie ca. 8,7 Mio. NOK zusätzlich ab Q4/25 ff.). Gleichzeitig haben wir unsere prognostizierte Auslastung für 2026 leicht reduziert, da die Buchungen YTD etwas unter unserer bisherigen Erwartung liegen.



Fazit: Mit der neuen Finanzierung hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt zur weiteren Ergebnisverbesserung gemacht und sollte auf dieser Basis im Jahr 2026 erstmals einen positiven FCF erwirtschaften, der in den Folgejahren deutlich ansteigen dürfte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 105 NOK, das neben der Anpassung der Finanzierung auch den Reverse Split der Aktie im Verhältnis 50:1 berücksichtigt.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



