© Foto: NASA - Unsplash

Nicht nur die starken Quartalszahlen von Nvidia sorgen am Donnerstag für Erleichterung, auch die Job-Daten aus dem September verschaffen dem angeschlagenen Aktienmarkt eine dringend benötigte Atempause. Zahlenregen nach Ende des Shutdown Wochenlang blieb die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten aufgrund des Regierungsstillstandes in Washington aus. Insbesondere auf die für die Notenbanksitzung im Dezember wichtigen Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten mussten die Fed-Mitglieder zuletzt verzichten. Tatsächlich hat sich die US-Statistikbehörde entschlossen, die Daten für Oktober gar nicht erst zu veröffentlichen. Gerüchteweise verzichtet das unter politischem Druck stehende Bureau of …