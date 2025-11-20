Die wichtigsten Termine im ÜberblickZum Freitag stehen eine breite Palette an Einkaufsmanagerindizes aus Europa, Japan, Großbritannien und den USA im Fokus, begleitet von japanischen Inflationsdaten, britischem GfK-Verbrauchervertrauen, Einzelhandelszahlen und dem endgültigen Michigan-Verbrauchervertrauen.Auf der politischen Bühne setzen der European Banking Congress mit EZB-Präsidentin Lagarde, das geplante Finale der Weltklimakonferenz ...

