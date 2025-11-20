DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, eröffnete Seine Exzellenz Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, Staatsminister für Verteidigungsangelegenheiten der Vereinigten Arabischen Emirate, die 12. Ausgabe der Dubai International Air Chiefs Conference.

An der Eröffnungszeremonie im Atlantis - The Palm, Dubai, nahmen mehr als 100 offizielle Delegationen aus aller Welt teil, darunter hochrangige Vertreter des Verteidigungsministeriums, Kommandeure der Luftwaffe, Stabschefs befreundeter und verbündeter Nationen sowie Entscheidungsträger und Führungskräfte großer nationaler, regionaler und internationaler Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luftfahrt, Spitzentechnologie, Weltraumwissenschaften und künstliche Intelligenz.

Die Konferenz wurde vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate in strategischer Partnerschaft mit der ADNEC Group unter dem Motto "Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces" (Hypersonic Edge: Neukonzeption der Luftwaffe in asymmetrischen Räumen) organisiert.

Session 1

Die erste Session mit dem Titel "Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces" (Hyperschall, UAVs und künstliche Intelligenz: Anpassung der Luftwaffe an asymmetrische Kampfräume) wurde mit einer einleitenden Bemerkung von Joseph Guastella, Corporate Vice President und Regional Executive für Europa und den Nahen Osten bei Northrop Grumman, eröffnet.

An der ersten Session nahmen Generalmajor Rashid Mohammed Al Shamsi, Kommandeur der Luftwaffe und Luftverteidigung der Vereinigten Arabischen Emirate, General Adrian L. Spain, Kommandeur des US Air Combat Command, General Jérôme Bellanger, Stabschef der französischen Luftwaffe und Raumfahrt, und Generalleutnant J.R. Speiser-Blanchet, Kommandeur der Royal Canadian Air Force, teil. Sie diskutierten über den Aufbau einer agilen Koalition und die Bewältigung neuer Herausforderungen im Bereich der Luftstreitkräfte. Anschließend fand eine interaktive Diskussion mit offiziellen Delegationen statt.

An der zweiten Session mit dem Titel "Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority" (Jenseits der Atmosphäre: Integration von Luft- und Weltraumfähigkeiten für strategische Überlegenheit) nahmen Generalmajor Vincent Chusseau, Kommandeur des französischen Weltraumkommandos, und Seine Exzellenz Eng. Salem Butti Al Qubaisi, Generaldirektor der Weltraumagentur der Vereinigten Arabischen Emirate, Air Marshal Stephen Chappell, Chef der Royal Australian Air Force, sowie Air Marshal Narmdeshwar Tiwari, stellvertretender Stabschef der indischen Luftwaffe, teil.

Die dritte und letzte Session mit dem Titel "The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower" (Der Krieger von morgen: Standards, künstliche Intelligenz und Verantwortlichkeit in der Luftwaffe der nächsten Generation) wurde mit einer einleitenden Bemerkung von Dr. Chaouki Kasmi, Präsident für Technologie und Innovation bei der EDGE Group, eröffnet.

An der von Kasmi moderierten Session nahm Generalmajor Jonas Wickman, Kommandeur der schwedischen Luftwaffe, teil und erörterte das Thema der Neugestaltung der Rekrutierung und des Aufbaus der zukünftigen Streitkräfte.

General Son Sug Rag, Stabschef der Luftwaffe der Republik Korea, hielt eine Rede zum Thema "Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future" (Beherrschung asymmetrischer Räume: Neudefinition des Soldaten der Zukunft).

Generalleutnant Antonio Conserva, Chef der italienischen Luftstreitkräfte, sprach über das Thema "Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation" (Standards unter Druck: Aufrechterhaltung von Spitzenleistungen im Zeitalter der Automatisierung).

Professor Peter Hays vom Space Policy Institute der George Washington University hielt einen Vortrag mit dem Titel "Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace" (Lernen lernen: Intellektuelle Vorbereitung auf den zukünftigen Weltraum-Kriegsraum).

Die Diskussion endete mit einer offiziellen Anerkennungszeremonie für die Teilnehmer und einer Gruppenfoto-Session.

